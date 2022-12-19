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Участников Pussy Riot задержали в Катаре за акцию во время ЧМ-2022

Анастасия Колоскова
Происшествия
Участников Pussy Riot задержали в Катаре за акцию во время ЧМ-2022
Фото: DPA/TASS

В Катаре сотрудники службы безопасности задержали участников скандально известной панк-группы Pussy Riot, которые собирались устроить акцию на матче финала чемпионата мира по футболу. Об этом пишут издания Spiegel и Reuters.

Активисты предприняли попытку выскочить на поле прямо во время игры. Таким образом они хотели привлечь внимание общественности к событиям на Украине, заключению Алексея Навального и ущемлению прав женщин в Иране, следует из заявления организации «Кино за мир» (Cinema for Peace).

Среди задержанных оказались Петр Верзилов*, Вероника Никульшина* и еще одна неназванная активистка, передает РБК.

Участников Pussy Riot ранее приговаривали к административному аресту на 15 суток, штрафу и трехлетнему запрету на посещение спортивных мероприятий после их акции на финале ЧМ-2018 в Москве. Тогда Верзилов с другими активистами во время матча между сборными Франции и Хорватии выбежали на поле в полицейской форме. Из-за инцидента матч был прерван.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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