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Эксперты оценили эффективность нацпроекта «Производительность труда»

Полина Долганова
Город
Эксперты оценили эффективность нацпроекта «Производительность труда»
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Всего за шесть месяцев национальный проект «Производительность труда» позволил компании «ПК Окна Столицы» найти системный подход ко всем блокам управления и выстроить производственные процессы на основе общей методологии. Об этом рассказала исполнительный директор компании Ольга Брускова.

По ее словам, благодаря проекту производительность каждого работника в смену выросла в среднем более чем на 90 процентов, а объем производства вырос на 50 процентов.

В свою очередь генеральный директор компании «Фабрика Вентиляции ГалВент» Кирилл Прахов рассказал, что проект «Производительность труда» помог компании успешно решить 63 проблемы на производстве.

— За шесть месяцев мы смогли сократить время создания продукции на ключевой линии, благодаря чему теперь мы можем выпускать до 30 тысяч штук фасонных изделий в год. Уже сегодня мы оценили экономический эффект от участия компании в нацпроекте, который составит более 300 миллионов рублей в год, — подытожил Прахов.

До этого стало известно, что первые 14 столичных предприятий завершили пилотный этап реализации нацпроекта «Производительность труда».

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