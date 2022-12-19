Актриса фильма «1001 ночь» Даниэла Джордано умерла на 77-м году жизни

Фото: Your Vice Is a Locked Room and Only I Have the Key, 1972 год

Итальянская актриса и звезда фильма «1001 ночь» Даниэла Джордано скончалась в возрасте 76 лет. Об этом сообщает News.Italy24.

Артистка скончалась после непродолжительной болезни.

Даниэла Джордано родилась 7 ноября 1946 года в итальянском городе Палермо. Фильмография Джордано насчитывала 39 проектов. В частности, она принимала участие в таких картинах, как «1001 ночь», где сыграла мать Аладдина, «Инквизиция», «Жестокий Рим», «Дом страха», «Жестокая рука преступного мира», «Глаз черного кота» и другие.

В 1980-х годах артистка перестала сниматься в кино, она посвятила свое время изучению парапсихологии и уфологии. Однако в 2015 году она вернулась к съемкам и сыграла главную роль в картине «Эрба Селеста».

Помимо этого, Джордано обладала титулами «Мисс Палермо», «Мисс Сицилия», в 1966 году она выиграла в конкурсе «Мисс Италия».