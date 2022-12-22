«Я безмерно горд»: Кадыров поблагодарил Путина после вручения ордена Александра Невского

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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что президент России Владимир Путин наградил его орденом Александра Невского.

— Подобная оценка моих скромных заслуг в службе на благо нашей Родины — большая честь для меня. Я безмерно горд получить такую значимую награду из рук Верховного главнокомандующего, который является для всех нас ярким примером настоящего лидера и истинного патриота! — сказал он.

Политик отметил, что в настоящее время на Россию оказывают давление ее политические соперники. Кадыров написал в Telegram-канале, что подобное отношение к стране с их стороны заставляет его лишь удвоить усилия по ее защите.

Недавно Путин провел церемонию вручения госнаград гражданам, отличившимся в различных областях. В ходе мероприятия он вручил временно исполняющим обязанности глав ДНР и ЛНР Денису Пушилину и Леониду Пасечнику ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени.

Помимо этого, лидер наградил военкора Семена Пегова Орденом Мужества, а председателя совета директоров «Магнитогорского металлургического комбината» Виктора Рашникова — медалью Героя Труда.