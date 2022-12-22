Герасимов назвал ракеты «Кинжал» неуязвимыми для украинских систем ПВО

Фото: Минобороны РФ

Гиперзвуковые ракеты класса «воздух-поверхность» «Кинжал» оказались неуязвимы для украинских систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в четверг, 22 декабря, сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

— Авиационный ракетный комплекс «Кинжал» показал высокую эффективность и неуязвимость по отношению к системам ПВО, развернутым на Украине, — сказал генерал.

Помимо этого, Герасимов подчеркнул, что за все время проведения спецоперации российские БПЛА уничтожили порядка 600 украинских объектов. В свою очередь оперативно-тактическая и армейская авиация ликвидировали свыше 11 тысяч единиц вооружения и техники, принадлежащих ВСУ.

Высокоточные ракеты большой дальности поразили более 1,3 тысячи критически важных объектов на Украине. Герасимов также перечислил количество вооружения, переданного ВСУ странами Запада.

Среди них, в частности, оказались свыше 350 танков, 30 вертолетов и около 5 тысяч БПЛА. Подобные поставки направлены на то, чтобы придать конфликту затяжной характер, передает слова Герасимова Telegram-канал Минобороны.

До этого стало известно, что глава Минобороны Сергей Шойгу проверил условия размещения военных в зоне спецоперации.