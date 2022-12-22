Синоптик Тишковец: Москву накрывают густой туман и дымка

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

С наступлением сумерек на Москву опускается густой туман. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Видимость местами ухудшается до километра и менее. Относительная влажность воздуха — закритическая и достигла 96–97 процентов. Нижняя кромка слоистой облачности 100 метров. По метеоминимумам вероятны сбои в авиасообщении, — сказал синоптик.

Причины густого тумана кроются в поступлении очень теплого и влажного атлантического воздуха на холодную заснеженную поверхность, написал Тишковец в Telegram-канале.

22 декабря в столице действует экстренное предупреждение по погоде: мокрый снег, дождь, гололедица. Москвичам рекомендовали для поездок по городу использовать общественный транспорт.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, когда в Московском регионе закончится оттепель и похолодает. По его словам, похолодание на 5–7 градусов ожидается в столичном регионе в понедельник, 26 декабря, а до этого будет наблюдаться оттепель.