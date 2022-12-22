Новые остановки добавят в разных частях Москвы с 24 декабря

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Россия, Москва, Чертановская улица Карта всех событий

В разных частях города с 24 декабря появятся новые остановки общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 22 декабря.

— «Кастанаевская улица» в сторону метро «Пионерская» для маршрутов 73, 135 и 610. «Московский» в сторону Града Московского для маршрута 863. Жители Старого Московского смогут пользоваться еще одним маршрутом от метро, — говорится в сообщении.

Также для маршрута № 938 добавится остановка «Кинотеатр Ашхабад» на Чертановской улице в сторону метро «Южная», для всех маршрутов остановка перенесется на 90 метров. Маршрут № 257 вместо остановки «Сиреневый бульвар» в сторону метро «Щелковская» будет останавливаться на «7-й Парковой улице».

Автобусы № 5, 15, 25 и 32 будут останавливаться вместе с маршрутами № 17, 20, 400т и 1016 на остановке «15-й микрорайон» в Зеленограде на улице Андреевке в сторону Георгиевского проспекта.

Остановку «Каширское шоссе — МКАД» добавят для маршрута с810, а остановку «Улица Текстильщиков, 6» в Троицке — для автобуса № 526, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В следующем году в Москве появится новая схема трамвайных маршрутов. Специалистами также будут установлены единые экранные формы внутри подвижного состава.