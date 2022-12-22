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Путин ограничил исполнение обязательств Газпрома перед недружественными странами

Евгений Белоусов
Экономика
Путин ограничил исполнение обязательств Газпрома перед недружественными странами
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин ограничил исполнение обязательств Газпрома и его дочерних компаний перед предприятиями из недружественных стран. Соответствующий указ главы государства был опубликован в четверг, 22 декабря, на официальном портале правовой информации.

— Запрещается исполнение публичным акционерным обществом «Газпром» и его аффилированными лицами обязательств перед иностранными лицами, связанными с иностранными государствами, которые совершают в отношении РФ, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, — говорится в документе.

Страны ЕС договорились установить потолок цен на российский газ: с 15 февраля 2023 года максимальная стоимость топлива составит 180 евро за мегаватт-час. Что это означает для России и как повлияет на европейский газовый рынок, «Вечерней Москве» рассказал директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.

22 декабря Путин дал правительству России право на выдачу временных разрешений на сделки лицам, которые находятся под контрсанкциями. Документ распространяется только на те правоотношения, которые возникли с 3 мая 2022 года.

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