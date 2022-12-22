КГХ поздравил энергетиков Москвы с профессиональным праздником

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Свой профессиональный праздник 22 декабря отмечают более 120 тысяч работников энергетической инфраструктуры города. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Именно топливно-энергетический комплекс столицы является крупнейшим в стране. Благодаря работе специалистов из этой отрасли жители получают жизненно-важные энергоресурсы, а именно тепло, электричество и газ.

Столичная энергетическая инфраструктура продолжает надежно функционировать даже в самую аномальную непогоду. Помимо этого, без специалистов из данной сферы не представляется возможной модернизация дорожно-транспортной инфраструктуры, строительство жилья и новых социальных объектов, а также создание комфортной городской среды.

Москва входит в пятерку наиболее освещенных городов мира. За последние десять лет общий уровень освещенности столицы увеличился почти вдвое, однако благодаря передовым энергоэффективным технологиям потребление электроэнергии не увеличивается.

Ведомство поздравило специалистов с праздником и пожелало им благополучия и профессиональных успехов, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

До этого москвичам рассказали, как работает городской снегосплавный пункт. За сутки он может принять семь тысяч кубометров снега — это примерно 500 большегрузов.