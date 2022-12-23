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Кадыров рассказал о больших потерях ВСУ при зачистке Соледара

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Кадыров рассказал о больших потерях ВСУ при зачистке Соледара
Фото: vk/ramzan

Украинская армия несет большие потери, пока чеченские солдаты спецподразделения «Ахмат» продолжают зачистку Соледара. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

— Плотным огнем из гранатометов они (бойцы «Ахмата» — прим. «ВМ») накрывают одну вражескую позицию за другой, заставляя противника нести существенные потери, — рассказал он.

Политик уточнил, что солдаты регулярно сталкиваются с сопротивлением противника, однако всякий раз они выходят из противостояний победителями. Соледар планомерно зачищается от остатков войск ВСУ, написал Кадыров в Telegram-канале.

До этого офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что часть мобилизованных бойцов ВСУ покидает позиции у города Соледара, за который идут бои в Донбассе.

22 декабря начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что российские ракетные удары парализовали работу военно-промышленного комплекса Украины. Он уточнил, что в рамках операции высокоточными ракетами большой дальности поражено более 1300 критически важных объектов.

Украина Рамзан Кадыров Россия Донбасс
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