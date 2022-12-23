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Курс по основам военной подготовки появится в вузах России

Евгений Жуков
Общество
Курс по основам военной подготовки появится в вузах России
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Специальный учебный курс по основам военной подготовки появится в российских университетах. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

Модуль «Основы военной подготовки» создан в результате совместной работы с представителями Министерства обороны и направлен в вузы для включения в принятые образовательные программы бакалавриата и специалитета.

Изучение и освоение модуля направлено на формирование первичных умений и навыков для подготовки студентов к военной или иной государственной службе.

В план данного модуля вошли параграфы о ключевых направлениях социально-экономического, политического и военно-технического развития страны, а также особенностях развития международных отношений.

Кроме того, в рамках данной инициативы студентам будет предложено изучить правовые основы прохождения военной службы, строевую подготовку и ряд других разделов, передает сайт Минобрнауки.

До этого сообщалось, что глава Минпросвещения Сергей Кравцов утвердил программу школьного образования, в которой появится начальная военная подготовка в рамках уроков основ безопасности жизнедеятельности.

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