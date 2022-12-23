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Дептранс: Москвичам доступны 157 транспортных междугородних направлений

Евгений Жуков
Город
Дептранс: Москвичам доступны 157 транспортных междугородних направлений
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Горожанам на сегодняшний день доступны 157 междугородних направлений. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Чаще всего москвичи отправлялись в поездки в Новомосковск, Киржач, Обнинск и Воронеж, а также в Кинешму. За 2022 год общий пассажиропоток составил свыше 482 тысяч человек.

Во время ожидания рейса на всех автовокзалах можно зарядить гаджеты и воспользоваться бесплатным Wi-Fi. Для путешествующих с детьми людей оборудованы комнаты матери и ребенка, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В октябре мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за два года работы автовокзала «Центральный» после реконструкции его пассажирами стали свыше 1,6 миллиона человек.

Он подчеркнул, что здания вокзалов стали соответствовать всем современным требованиям. Для комфорта пассажиров навигацию внутри них сделали такой же понятной и простой, как в метро, а все сервисы адаптировали для маломобильных пассажиров.

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