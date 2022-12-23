Путин обозначил главную задачу предприятий ОПК в России

Фото: Администрация президента РФ

Важнейшая задача оборонных предприятий страны заключается в обеспечении всех подразделений и передовых частей армии вооружением. Об этом пятницу, 23 декабря, заявил президент России Владимир Путин.

— Кроме того, важно совершенствовать, значительно улучшать характеристики вооружения и оснащения наших бойцов с учетом полученного боевого опыта, — сказал глава государства на совещании с руководителями организаций оборонно-промышленного комплекса России.

По словам Путина, также особенно важно обеспечение организациями ОПК обратной связи с участниками специальной военной операции на Украине, передает официальный сайт Кремля.

21 декабря прошла итоговая коллегия Минобороны России. Мероприятие началось с выступления Владимира Путина.

Свою речь глава государства начал с минуты молчания по погибшим солдатам. Лидер также отметил, что все цели спецоперации на Украине будут достигнуты.

В октябре заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что выпуск вооружений всех видов, а также военной техники в России вырос в несколько раз.