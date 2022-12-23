Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Более 1,6 миллиона москвичей ежедневно пользуются такси

Евгений Жуков
Город
Более 1,6 миллиона москвичей ежедневно пользуются такси
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Такси ежедневно перевозят более 1,6 миллиона пассажиров в Москве, а благодаря утвержденному Госдумой закону поездки станут безопаснее. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Так, благодаря новым правилам, был закреплен правовой статус и перечень определенных требований к деятельности служб заказа такси. Например, теперь работать в такси смогут самозанятые водители без необходимости регистрации ИП.

При этом перед рейсами их будут проверять, как и всех остальных водителей — с помощью медосмотра, а также техосмотра автомобиля. Кроме того, к самозанятым будут применяться ровно те же правила мониторинга рабочего времени на линии, как и ко всем водителям такси.

Столичное сообщество самого большого рынка такси в России «Российский союз промышленников и предпринимателей» одобрило новый законопроект, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого стало известно, что депутаты Госдумы в итоговом чтении приняли законопроект, регулирующий деятельность такси. Так, при наличии более трех неоплаченных штрафов водитель не имеет права заниматься перевозкой пассажиров.

Транспорт Такси Госдума Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

В мелочах проявляется многое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наряжая елку, ожидаем чуда

Ольга Косец
Ольга Косец

Каждый дом хранит легенды

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В Киеве ждут русские танки. Дождутся. Скоро

Наталья Киселева
Наталья Киселева

Практикум вместо репетитора

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Найти и описать актуальную тему

Владислав Овчинский
Владислав Овчинский

Наращиваем темп производства

Все мнения
О проекте