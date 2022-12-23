Более 1,6 миллиона москвичей ежедневно пользуются такси

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Такси ежедневно перевозят более 1,6 миллиона пассажиров в Москве, а благодаря утвержденному Госдумой закону поездки станут безопаснее. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Так, благодаря новым правилам, был закреплен правовой статус и перечень определенных требований к деятельности служб заказа такси. Например, теперь работать в такси смогут самозанятые водители без необходимости регистрации ИП.

При этом перед рейсами их будут проверять, как и всех остальных водителей — с помощью медосмотра, а также техосмотра автомобиля. Кроме того, к самозанятым будут применяться ровно те же правила мониторинга рабочего времени на линии, как и ко всем водителям такси.

Столичное сообщество самого большого рынка такси в России «Российский союз промышленников и предпринимателей» одобрило новый законопроект, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого стало известно, что депутаты Госдумы в итоговом чтении приняли законопроект, регулирующий деятельность такси. Так, при наличии более трех неоплаченных штрафов водитель не имеет права заниматься перевозкой пассажиров.