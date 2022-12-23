Поезда на станции Беговая МЖД с 25 декабря будут останавливаться у временных платформ

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, МЦД-1 Белорусско-Савёловский диаметр, станция Беговая Карта всех событий

Поезда Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД) и МЦД-1 на станции Беговая будут с 25 декабря останавливаться у временных деревянных платформ. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщили в пресс-службе магистрали.

Временными объектами пассажирской инфраструктуры стали две береговые платформы и пешеходный мост, которые специалисты установили на период реконструкции станции Беговая, чтобы пассажиры могли пользоваться ей во время проводимых работ.

Уточняется, что изменения необходимы для развития МЦД-1 и запуска МЦД-4. В ближайшем будущем здесь будет возведен транспортно-пересадочный узел с тремя новыми платформами и конкорсом.

Для комфорта пассажиров, в том числе маломобильных граждан, инфраструктуру станции оборудуют эскалаторами, лифтами и навигацией, передает официальный сайт МЖД.

До этого сообщалось, что движение на третьем и четвертом маршрутах МЦД планируется запустить одновременно в октябре — декабре 2023 года.

Так, третий маршрут соединит Зеленоград и Раменское. Его длина составит 85 километров, всего в маршруте будет 41 остановочный пункт.