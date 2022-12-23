Поезда на станции Беговая МЖД с 25 декабря будут останавливаться у временных платформ
Поезда Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД) и МЦД-1 на станции Беговая будут с 25 декабря останавливаться у временных деревянных платформ. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщили в пресс-службе магистрали.
Временными объектами пассажирской инфраструктуры стали две береговые платформы и пешеходный мост, которые специалисты установили на период реконструкции станции Беговая, чтобы пассажиры могли пользоваться ей во время проводимых работ.
Уточняется, что изменения необходимы для развития МЦД-1 и запуска МЦД-4. В ближайшем будущем здесь будет возведен транспортно-пересадочный узел с тремя новыми платформами и конкорсом.
Для комфорта пассажиров, в том числе маломобильных граждан, инфраструктуру станции оборудуют эскалаторами, лифтами и навигацией, передает официальный сайт МЖД.
До этого сообщалось, что движение на третьем и четвертом маршрутах МЦД планируется запустить одновременно в октябре — декабре 2023 года.
Так, третий маршрут соединит Зеленоград и Раменское. Его длина составит 85 километров, всего в маршруте будет 41 остановочный пункт.