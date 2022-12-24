Двадцать погибших и три уголовных дела: что известно о пожаре в частном доме престарелых в Кемерове

Фото: МЧС России

В ночь на субботу, 24 декабря, в Кемерове загорелся нелегальный частный дом престарелых. В результате трагического инцидента погибли 20 человек. Что еще известно об этом происшествии — в материале «Вечерней Москвы».

Сообщения о пожаре начали появляться после полуночи по московскому времени. Площадь пожара составила 180 квадратных метров.

По первоначальным данным МЧС, в огне погибли шестеро человек, затем число жертв постепенно увеличилось до 20. Двое человек с ожогами находятся в реанимации в тяжелом состоянии, еще четверых отпустили на амбулаторное лечение. На данный момент спасатели закончили разбирать завалы.

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Причиной пожара в нелегальном частном доме престарелых в Кемерове могла стать неправильная эксплуатация печи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как пишут «Известия», владельцем частного дома престарелых является пастор евангельской церкви Андрей Смирнов. Он пояснил, что предоставлял жилье бездомным. По словам Смирнова, его заведение принимает людей, которым негде переночевать, уже три года.

Все дома престарелых, в особенности частные, проверят в Кемеровской области после трагедии, проверки будут завершены в течение недели, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев. Он также выразил соболезнования близким и родным погибших и пострадавших.

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Следователи возбудили три уголовных дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», «Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».