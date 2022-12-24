Эксперт развеял распространенные мифы о кредитах

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Потребительское кредитование сейчас довольно популярно в России, однако многие верят информации о кредитах, которая является неверной. Об этом рассказал специалист по банковскому сектору Сергей Григорян.

Так, чтобы получить кредит, не нужно иметь идеальную кредитную историю. Банк может дать кредит, даже если человек ранее допускал просрочку платежей, а также серийным заемщикам, так как организация уже знает, чего от них ожидать.

Кроме того, гражданин может иметь одновременно несколько кредитов, если сумма долговых обязательств не превышает 50 процентов от его дохода, добавил Григорян в беседе с агентством «Прайм».

До этого юрисконсульт отдела защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков сообщил, что россиянам, которые имеют непогашенные кредиты, не стоит брать новых займов. Особенно к этому совету должны прислушаться граждане, у которых на погашение уже имеющихся ссуд уходит от 30 до 50 процентов дохода.

Также эксперт порекомендовал гражданам перед обращением за кредитом проанализировать свое финансовое состояние.