Реконструкция Лианозовских прудов началась на северо-востоке Москвы

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Средний Лианозовский пруд Карта всех событий

Сотрудники Комплекса городского хозяйства приступили к работам по реконструкции Лианозовских прудов, расположенных в одноименных ландшафтном заказнике и парке отдыха в СВАО. Об этом в субботу, 24 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Стартовали масштабные работы по реконструкции каскадной системы Среднего и Нижнего Лианозовских прудов и водопропускного канала между ними. Пруды и водоток очистим от иловых отложений, обновим береговую полосу, обустроим зоны биоплато, — сказал представитель мэрии.

Он также добавил, что выполняемые работы завершатся в конце 2023 года, а после их окончания водоемы превратятся в комфортное место для отдыха на природе.

По словам Бирюкова, в акватории накопилось порядка трех тысяч кубометров иловых отложений, а водостоки по берегам Среднего пруда забились наносами грунта. Сперва специалисты займутся очисткой водоема и канала, после чего в ложе Среднего пруда будет обустроен глиняный экран для обеспечения водоупорной функции.

Береговая полоса протяженностью свыше 470 метров будет укреплена специальными габионными матрасами. На Нижнем пруду обновят около 550 метров береговой полосы и берега по сторонам пешеходного мостика.

До этого Бирюков заявил, что в этом году специалисты высадили более 1,2 тысячи крупномерных деревьев, которые украсили улицы и переулки в столичных районах Тверской, Арбат и Хамовники.