Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Экс-сотрудник института Пентагона подтвердил изучение патогенов на Украине

Лейла Алиева
В мире
Экс-сотрудник института Пентагона подтвердил изучение патогенов на Украине
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В лабораториях Украины проводятся работы с опасными патогенами, данный факт подтвердил экс-сотрудник НИИ сухопутных войск США Ричард Бошер. Об этом в субботу, 24 декабря, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Во время девятой обзорной конференции государств — участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) американские представители не одобряли предложения по закреплению в итоговом документе фактов нарушения США и Украиной обязательств по ведению ими военно-биологической деятельности.

— Были представлены документальные доказательства того, что при финансовой, научно-технической и кадровой поддержке США на территории Украины проводились работы с компонентами биологического оружия, — цитирует Кириллова РИА Новости.

До этого на заседании Совбеза ООН постоянный представитель России при Всемирной организации Василий Небензя заявил, что Соединенные Штаты и Украина не предоставили разъяснений относительно неисполнения ими обязательств, предусмотренных КБТО.

Украина Оружие США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

В мелочах проявляется многое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наряжая елку, ожидаем чуда

Ольга Косец
Ольга Косец

Каждый дом хранит легенды

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В Киеве ждут русские танки. Дождутся. Скоро

Наталья Киселева
Наталья Киселева

Практикум вместо репетитора

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Найти и описать актуальную тему

Владислав Овчинский
Владислав Овчинский

Наращиваем темп производства

Все мнения
О проекте