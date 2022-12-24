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В лабораториях Украины проводятся работы с опасными патогенами, данный факт подтвердил экс-сотрудник НИИ сухопутных войск США Ричард Бошер. Об этом в субботу, 24 декабря, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Во время девятой обзорной конференции государств — участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) американские представители не одобряли предложения по закреплению в итоговом документе фактов нарушения США и Украиной обязательств по ведению ими военно-биологической деятельности.

— Были представлены документальные доказательства того, что при финансовой, научно-технической и кадровой поддержке США на территории Украины проводились работы с компонентами биологического оружия, — цитирует Кириллова РИА Новости.

До этого на заседании Совбеза ООН постоянный представитель России при Всемирной организации Василий Небензя заявил, что Соединенные Штаты и Украина не предоставили разъяснений относительно неисполнения ими обязательств, предусмотренных КБТО.