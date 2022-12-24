Восемь подозреваемых в пособничестве ВСУ задержали за месяц в Херсонской области

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За месяц в Херсонской области задержали восемь человек, которые подозреваются в пособничестве Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 24 декабря, сообщили в пресс-службе главного управления МВД по региону.

— С начала декабря сотрудники полиции в Херсонской области задержали восемь человек, подозреваемых в пособничестве вооруженным формированиям Украины в качестве членов диверсионно-разведывательных групп или наблюдателей и корректировщиков, — приводит сообщение ТАСС.

Накануне сотрудники ФСБ провели рейды и задержали пособников СБУ в трех регионах России. Так, в Пермском крае разоблачили трех агентов, являвшихся гражданами РФ, в их задачи входила подготовка диверсий и террористических атак на территории страны. А в Еврейской автономной области силовики задержали Валерия Качина, которого подозревают в измене родине: мужчина шпионил в интересах СБУ.