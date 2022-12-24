Житель Ленинградской области отрубил голову соседке из-за замечания

Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

Мужчина в Ленинградской области жестоко убил соседку из-за сделанного женщиной замечания. Об этом стало известно в субботу, 24 декабря.

Преступление произошло в городе Тихвине. Тело погибшей 43-летней местной жительницы обнаружили в одной из квартир жилого дома на улице Машиностроителей еще в четверг, 22 декабря. На ее теле было обнаружено множество ранений, а также у нее была отрублена голова.

В рамках расследования сотрудники правоохранительных органов заподозрили в совершении преступления 66-летнего соседа погибшей. Позже выяснилось, что мужчина страдает психическими расстройствами. В день убийства соседка сделала подозреваемому замечание, из-за чего пенсионер напал на нее.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Фигуранта задержали, сообщает «КП».

Другое преступление произошло на северо-западе столицы в пятницу, 23 декабря. 52-летняя женщина зарезала 39-летнего возлюбленного после ссоры.