Маршруты по площадкам фестиваля «Путешествие в Рождество» появились на сервисе Russpass

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

На туристическом сервисе Russpass появились специальные праздничные маршруты, пролегающие по столице и связанные с проходящим фестивалем «Путешествие в Рождество». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы субботу, 24 декабря.

На выбор москвичам и гостям столицы будут представлены три разделенных по территориальному признаку маршрута для прогулок.

Так, в центре предлагают пройтись по десяти локациям, включающим в себя фестивальные площадки, а также ГУМ, Центральный детский магазин и Никольскую улицу.

На востоке столицы можно будет изучить кулинарные рецепты в студии на Городецкой улице, где гостей научат печь коврижку, новогоднее печенье и делать сбитень. В сквере у Гольяновского пруда гуляющие могут познакомиться со сказочными персонажами — двенадцатью месяцами, Снеговиком-почтовиком и другими.

На всех точках маршрута будут работать катки, пишет официальный сайт мэра Москвы.

На юго-западе также гостей не оставят без кулинарных изысков: на Профсоюзной улице посетителей пригласили печь слоеные конверты и пироги. А в Южном Бутове все желающие смогут сделать елочную игрушку собственными руками.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» стартовал в столице в пятницу, 23 декабря. По всему городу начали работу почти три десятка площадок, на которых посетители смогут ознакомиться с традициями российских регионов.