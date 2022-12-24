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Грузовик перевернулся на Калужском шоссе

Степан Жирнов
Происшествия
Грузовик перевернулся на Калужском шоссе
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, Калужское шоссе Карта всех событий

В Новой Москве водитель грузовика не справился с управлением и перевернулся. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в субботу, 24 декабря.

ДТП произошло на Калужском шоссе перед пересечением с 1-й Нововатутинской улицей. На месте происшествия работают оперативные службы города.

Движение в сторону центра на этом участке дороги затруднено, затор составляет уже 1,5 километра. Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» призвал водителей выбирать пути объезда.

Другая авария произошла на северо-востоке столицы. Маршрутное такси врезалось в автобус у остановки. В результате пострадали три человека, в том числе два ребенка.

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