Грузовик перевернулся на Калужском шоссе

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, Калужское шоссе Карта всех событий

В Новой Москве водитель грузовика не справился с управлением и перевернулся. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в субботу, 24 декабря.

ДТП произошло на Калужском шоссе перед пересечением с 1-й Нововатутинской улицей. На месте происшествия работают оперативные службы города.

Движение в сторону центра на этом участке дороги затруднено, затор составляет уже 1,5 километра. Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» призвал водителей выбирать пути объезда.

Другая авария произошла на северо-востоке столицы. Маршрутное такси врезалось в автобус у остановки. В результате пострадали три человека, в том числе два ребенка.