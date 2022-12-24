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«Полная фигня!»: Волочкова раскритиковала правило «первой брачной ночи»

Евгений Жуков
Общество
«Полная фигня!»: Волочкова раскритиковала правило «первой брачной ночи»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Балерина Анастасия Волочкова назвала ханжеством соблюдение влюбленными правила «первой брачной ночи». По словам знаменитости, перед вступлением в брак необходимо проверить интимную совместимость с избранником, ведь, по мнению Волочковой, в таком вопросе нельзя полагаться на судьбу.

— В сексе важна полная гармония. Конечно, важно, чтобы мужчина был сексуальным, конечно, нужно проверить сначала, какие у тебя с этим мужчиной будут взаимодействия. Когда говорят, что до брачной ночи нельзя заниматься сексом… Полная фигня! — заявила балерина.

Сейчас знаменитость окутана любовью — самые теплые чувства и эмоции ей дарит новый возлюбленный по имени Дмитрий, передает Пятый канал.

До этого Волочкова рассказала, что свяжет себя законными узами брака с новым избранником сразу после ее дня рождения, который она отметит 20 января.

Волочкова называет возлюбленного Дедом Морозом, потому что однажды он заявился к ней в гости в новогоднем костюме с целым мешком подарков. Еще как-то раз на спектакле Дмитрий вышел на сцену и преподнес ей пуанты из сахара. Волочкова назвала этот поступок приятным и трогательным.

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