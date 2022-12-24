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19FortyFive: Смерть Байдена приведет США к трагическим последствиям

Евгений Жуков
В мире
19FortyFive: Смерть Байдена приведет США к трагическим последствиям
Фото: whitehouse

Внезапная смерть президента Соединенных Штатов Джо Байдена может привести страну к трагическим последствиям. Об этом в субботу, 24 декабря, сообщило издание 19FortyFive.

В материале говорится, что если хозяин Белого дома умрет во время президентского срока, то это отбросит страну далеко назад, а также наведет страх на союзников США и воодушевит недоброжелателей.

Автор материала задается вопросом, насколько Байден способен выполнять обязанности главы государства, учитывая его многочисленные оговорки и странное поведение.

В то же время в статье отмечается, что сейчас в Демократической партии нет равных Байдену кандидатов, способных заменить его на посту президента.

22 декабря Байден назвал украинцев иранцами во время пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

До этого президент Соединенных Штатов в очередной раз оговорился, заявив, что вступил в должность «этим летом». Трансляция выступления американского лидера во Флориде велась на официальном аккаунте Белого дома в YouTube.

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