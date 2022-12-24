Умер солист британской группы Faithless Макси Джаз

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Фронтмен британской электронной группы Faithless Макси Джаз (настоящее имя Максвелл Фрейзер — прим. «ВМ») скончался в возрасте 65 лет. Об этом в субботу, 24 декабря, написали на официальной странице музыкального коллектива в Twitter.

— С разбитым сердцем сообщаем, что Макси Джаз мирно скончался во сне прошлой ночью. Он был человеком, который изменил нашу жизнь во многих отношениях. Он придал нашей музыке надлежащий смысл и идею, — говорится в сообщении.

По словам музыкантов, которые работали с ним, Макси Джазу была присуща глубокая мудрость.

Группа Faithless была создана в 1995 году. За свою карьеру коллектив выпустил шесть студийных альбомов. Одним из самых известных хитов остается композиция «Insomnia».

Музыканты совмещали в своих треках соул, трип-хоп, хаус, транс и народную музыку разных стран. В 2011 году группа объявила о распаде. Несмотря на это, у коллектива в 2020 году вышел еще один студийный альбом.