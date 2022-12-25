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Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило дополнительное подкрепление войск в район города Сватово из-за крупных потерь в личном составе. Об этом в воскресенье, 25 декабря, сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.

— В направлении населенного пункта Сватово отмечена переброска дополнительных сил и средств вооруженных формирований Украины, — сказал он.

Офицер добавил, что подобная мера носит вынужденный характер. По его словам, число потерь украинских военнослужащих превысило расчетные цифры. Кроме того, в ситуации сыграли роль огневые средства, которые оказались крайне не эффективны, передает ТАСС.

До этого Андрей Марочко заявил, что командование ВСУ занимается переброской инженерных подразделений на Краснолиманское направление. По его словам, украинская армия усиливается бронированной инженерной техникой и самоходными установками.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в беседе с «ВМ» высказал мнение, то военный конфликт на Украине завершится капитуляцией ВСУ после того, как у них закончатся боеприпасы. Это, вероятно, произойдет уже к весне следующего года.