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Рогов заявил о создании эшелонированной линии обороны в Запорожской области

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Рогов заявил о создании эшелонированной линии обороны в Запорожской области
Фото: Минобороны РФ

В Запорожской области специалисты создали линию обороны, состояющую из нескольких эшелонов. Об этом в воскресенье, 25 декабря, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

— Создана глубоко эшелонированная линия обороны с укрепрайонами, которая остановит любую попытку врага нарушить покой жителей Запорожской области Российской Федерации, — сказал он.

В своем Telegram-канале Рогов отметил, что на данный момент завершаются работы по строительству оборонных сооружений вдоль линии боевого соприкосновения в Запорожской области.

До этого сообщалось, что российские военнослужащие уничтожили две диверсионные группы Вооруженных сил Украины в Донецкой народной республике и Запорожской области. Всего на данном направлении ликвидировано до 30 украинских военнослужащих и пять единиц техники.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин заявил «ВМ», что конфликт на Украине завершится капитуляцией ВСУ после истощения боеприпасов. Это, вероятно, произойдет уже к весне следующего года.

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