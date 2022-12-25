Прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств ДТП на шоссе Энтузиастов

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Россия, Москва, шоссе Энтузиастов Карта всех событий

Прокуратура Восточного административного округа Москвы взяла под контроль установление обстоятельств ДТП, произошедшего на шоссе Энтузиастов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ведомства в воскресенье, 25 декабря.

— Прокуратура Восточного административного округа контролирует установление обстоятельств ДТП, — говорится в сообщении.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля марки ВАЗ выехал на перекресток на красный сигнал светофора. После этого произошло столкновение с грузовиком. Водителя легковушки госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. В результате аварии также пострадал его пассажир, передает Telegram-канал «Прокуратура Москвы».

Данный инцидент произошел утром 25 декабря в районе дома 64 по шоссе Энтузиастов. Легковушка совершала поворот через проезжую часть, но в один момент в нее врезался грузовик. От силы удара автомобиль откинуло на десяток метров.