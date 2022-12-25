«Хватит клянчить»: британцы ответили на рождественскую речь Зеленского

Фото: president.gov.ua

Недавно президент Украины Владимир Зеленский опубликовал рождественское видеообращение. Читатели британской газеты Daily Mail возмутились данным роликом, отметив надоевший образ украинского лидера на экранах.

«Ой, опять только он. Хватит клянчить, разберись уже. Украина — огромная страна. И забери от нас своих людей», — обратилась к Зеленскому пользователь Sparkly Gal.

Многие комментаторы отметили, что в последнее время украинский президент начал издавать слишком большое количество видеообращений. Читатель Commentsofpeace поинтересовался, какой бюджет у Зеленского, чтобы выпускать такие частые ролики. Jbey в свою очередь попросил дать «выходной» от главы Украины.

«С Рождеством, халявщик», — цитирует читателя Dee TN РИА Новости.

До этого пользователи социальной сети Twitter из Соединенных Штатов подвергли Владимира Зеленского жесткой критике после того, как он попросил у президента США Джо Байдена больше зенитных ракетных комплексов Patriot. Так, один из комментаторов написал, что обоих лидеров стран «нужно упечь в тюрьму».