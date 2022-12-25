Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Появились кадры боевой подготовки танков Т-14 «Армата» в зоне спецоперации на Украине

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Появились кадры боевой подготовки танков Т-14 «Армата» в зоне спецоперации на Украине
Фото: uvz.ru / Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»

В Сети появились кадры подготовки танков Т-14 «Армата» в зоне проведения спецоперации на Украине. Соответствующий ролик опубликовал журналист Владимир Соловьев в своих социальных сетях в воскресенье, 25 декабря.

— Первые кадры боевого слаживания экипажей танкового батальона, укомплектованного новейшими российскими танками Т-14 «Армата», которое проходит на одном из полигонов, — подписал он публикацию.

На кадрах видно, что несколько экипажей танков следуют определенному маршруту. Периодически они делают остановки, после чего продолжают движение. По словам Соловьева, более подробный материал про данную технику можно будет увидеть на телеканале «Россия 1» 25 декабря.

До этого Минобороны России показало кадры работы расчетов ракетных систем залпового огня РСЗО «Град» в зоне спецоперации на Украине. На видео демонстрируется, как артиллеристы ЦВО развернули и навели установку по заранее разведанным беспилотной авиацией целям Вооруженных сил Украины, в результате чего были уничтожены техника и скопление личного состава противника.

Украина Спецоперации Танки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

В мелочах проявляется многое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наряжая елку, ожидаем чуда

Ольга Косец
Ольга Косец

Каждый дом хранит легенды

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В Киеве ждут русские танки. Дождутся. Скоро

Наталья Киселева
Наталья Киселева

Практикум вместо репетитора

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Найти и описать актуальную тему

Владислав Овчинский
Владислав Овчинский

Наращиваем темп производства

Все мнения
О проекте