Появились кадры боевой подготовки танков Т-14 «Армата» в зоне спецоперации на Украине

Фото: uvz.ru / Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»

В Сети появились кадры подготовки танков Т-14 «Армата» в зоне проведения спецоперации на Украине. Соответствующий ролик опубликовал журналист Владимир Соловьев в своих социальных сетях в воскресенье, 25 декабря.

— Первые кадры боевого слаживания экипажей танкового батальона, укомплектованного новейшими российскими танками Т-14 «Армата», которое проходит на одном из полигонов, — подписал он публикацию.

На кадрах видно, что несколько экипажей танков следуют определенному маршруту. Периодически они делают остановки, после чего продолжают движение. По словам Соловьева, более подробный материал про данную технику можно будет увидеть на телеканале «Россия 1» 25 декабря.

До этого Минобороны России показало кадры работы расчетов ракетных систем залпового огня РСЗО «Град» в зоне спецоперации на Украине. На видео демонстрируется, как артиллеристы ЦВО развернули и навели установку по заранее разведанным беспилотной авиацией целям Вооруженных сил Украины, в результате чего были уничтожены техника и скопление личного состава противника.