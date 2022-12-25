В Совфеде поддержали идею повышения налогов для уехавших россиян

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Введение повышенной ставки налогообложения для покинувших Россию граждан может быть принято оперативно в случае консенсуса по данному вопросу. Об этом заявил член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков в воскресенье, 25 декабря.

— Сбежать за границу, но продолжать при этом пользоваться благами, которые дает российское государство, в корне неправильно, — отметил он.

По словам Цекова, несмотря на переезд в другую страну, россияне должны продолжать вносить свой вклад в развитие своей родины, передает «Москва 24».

Идею о повышении налогообложения, а также отмены всех льгот для россиян, уехавших из РФ, предложил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Он добавил, что таким людям следует понимать: жители страны осуждают их решение и расценивают его как предательство.

До этого Володин обратился к покинувшим Родину россиянам, которые пострадали в результате западных санкций. В связи с этими событиями спикер Госдумы вспомнил слова президента России Владимира Путина, который предупреждал, что те, кто хранит активы и деньги за границей, замучаются «пыль глотать» в попытках вернуть свои средства.