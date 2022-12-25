Рогозин пообещал пострадавшим при обстреле в Донецке лечение «на большой земле»

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Пострадавших при обстреле гостиницы в Донецке эвакуируют из местных медучреждений, если их состояние позволит это сделать. Об этом в воскресенье, 25 декабря, сообщил бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

— Все пострадавшие, которые по состоянию здоровья были транспортабельны, были вывезены в Ростовскую область, дабы снизить нагрузку на донецкие госпитали. Как только позволит состояние оставшихся в Донецке раненных при теракте, они также будут эвакуированы на «большую землю», — отметил он.

По словам Рогозина, два раза в день ему докладывают о состоянии пострадавших. При этом никого из них не делят на «своих и чужих». В своем Telegram-канале он выразил надежду на то, что сможет встретиться с каждым пострадавшим во время обстрела после того, как ему самому проведут операцию.

В ночь с 21 на 22 декабря помощник Рогозина сообщил, что тот ранен при обстреле украинскими войсками Ленинского района Донецка. Он уточнил, что в Донецке было обстреляно место проживания группы военных советников, в том числе и Рогозина.