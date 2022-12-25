Врач рассказал, как не заболеть в путешествии и избежать синдрома смены часового пояса

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Приближаются новогодние праздники, многие отправляются в поездки, чтобы встретиться с дальними родственниками или просто отдохнуть на зимних каникулах. И хотя путешествия в это время года очень увлекательны, они могут подорвать иммунную систему, поэтому важно думать о здоровье.

Отправляясь в новые места в разгар сезона простуд и гриппа, следует принять меры предосторожности. Доктор Амит Арвиндекар дал несколько важных советов, пишет американское издание She Finds.

Предусмотреть потенциальные проблемы

Несмотря на ожидание, что путешествие пройдет гладко, стоит предвидеть худший вариант.

— Пройдите обследование у врача перед отъездом, расскажите о своих планах в путешествии, — посоветовал доктор Арвиндекар.

Эксперт призвал собрать в дорогу аптечку с противовоспалительными и обезболивающими средствами, затычками для ушей, солнцезащитным кремом и средствами от солнечных ожогов, лекарством от укачивания и репеллентами (средства для отпугивания насекомых — прим. «ВМ»).

Пополнить запас лекарств

Доктор напомнил, что нужно пополнить запасы лекарств и иметь при себе дополнительную дозу на случай, если путешествие затянется. Особенно это касается средств, которые отпускаются строго по рецепту.

— Путешествуя самолетом, всегда кладите лекарства в ручную кладь, чтобы их легко было достать. При международных поездках проверяйте ограничения на отпускаемые по рецепту медикаменты в каждой стране, чтобы избежать риска их конфискации, — обратил внимание эксперт.

Сократить джетлаг

Синдром смены часового пояса (джетлаг) не только неприятен, но и может негативно сказаться на здоровье, поэтому важно принять меры, чтобы максимально уменьшить его.

Чтобы избежать джетлага, нужно отдыхать перед поездкой и пить много воды до, во время и после полетов. После постараться побольше находиться при солнечном свете в течение дня, что поможет перезапустить биологические часы.

— Здоровый сон укрепит иммунную систему, восстановит аппетит и общее состояние организма, — отметил Арвиндекар.

Оставаться активными

Физические упражнения — отличный выбор для снижения стресса и улучшения настроения, заявил доктор. Рекомендуется включить физическую активность в осмотр достопримечательностей, а также использовать фитнес-приложения с множеством упражнений.