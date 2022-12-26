Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Народный календарь. Как 29 декабря избавиться от финансовых проблем и неурядиц на работе

Александр Афонин
Общество
Народный календарь. Как 29 декабря избавиться от финансовых проблем и неурядиц на работе
Фото: Unsplash

29 декабря Православная церковь чтит память Аггея — одного из последних пророков Ветхого Завета

В этот день проведите ритуал, который избавляет от финансовых неурядиц и сводит на нет конфликтные ситуации на работе с коллегами, если таковы имеются. Для этого нужно взять три свечи, желательно синего или голубого цветов и ароматизированные палочки с запахом мяты и эвкалипта. Если палочек нет, то вполне можно поджечь в специальной посуде обычные листья этих трав. Сидя перед свечами, проговорите следующее:

«Как меняется день за днем, год за годом, ночь за ночью, пусть так дым развеет в моей жизни все плохое и мрачное».

Если воск из свечей польется темный, то ваши проблемы не смогут разрешиться таким способом, если светлым — то ждите хороших новостей!

Приметы погоды:

Каков Аггей, таким и апрель будет.

Мороз в этот день обещает холодную погоду до Крещения.

Ветреная погода и лежащий вплотную к забору снег — дурная примета. Лето будет неурожайным.

Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Как 29 декабря избавиться от финансовых проблем и неурядиц на работе

Именины отмечают: Петр, Илья, Николай, Макар, Аркадий, Владимир, Павел, Александр, Семен, Софья

Работа Народный календарь Ритуалы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

В мелочах проявляется многое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наряжая елку, ожидаем чуда

Ольга Косец
Ольга Косец

Каждый дом хранит легенды

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В Киеве ждут русские танки. Дождутся. Скоро

Наталья Киселева
Наталья Киселева

Практикум вместо репетитора

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Найти и описать актуальную тему

Владислав Овчинский
Владислав Овчинский

Наращиваем темп производства

Все мнения
О проекте