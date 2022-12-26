Народный календарь. Как 29 декабря избавиться от финансовых проблем и неурядиц на работе
29 декабря Православная церковь чтит память Аггея — одного из последних пророков Ветхого Завета
В этот день проведите ритуал, который избавляет от финансовых неурядиц и сводит на нет конфликтные ситуации на работе с коллегами, если таковы имеются. Для этого нужно взять три свечи, желательно синего или голубого цветов и ароматизированные палочки с запахом мяты и эвкалипта. Если палочек нет, то вполне можно поджечь в специальной посуде обычные листья этих трав. Сидя перед свечами, проговорите следующее:
«Как меняется день за днем, год за годом, ночь за ночью, пусть так дым развеет в моей жизни все плохое и мрачное».
Если воск из свечей польется темный, то ваши проблемы не смогут разрешиться таким способом, если светлым — то ждите хороших новостей!
Приметы погоды:
Каков Аггей, таким и апрель будет.
Мороз в этот день обещает холодную погоду до Крещения.
Ветреная погода и лежащий вплотную к забору снег — дурная примета. Лето будет неурожайным.
Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:
Именины отмечают: Петр, Илья, Николай, Макар, Аркадий, Владимир, Павел, Александр, Семен, Софья