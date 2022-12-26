Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Как стать суперхозяином: Комитет ветеринарии запустил новый спецпроект на mos.ru

Полина Долганова
Город
Как стать суперхозяином: Комитет ветеринарии запустил новый спецпроект на mos.ru
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Спецпроект «Как стать суперхозяином» появился на mos.ru. В нем собраны все советы и профессиональные инструкции для владельцев домашних животных.

Кроме того, ресурс объединяет услуги и сервисы, в которых часто нуждаются питомцы.

— Этот проект поможет разобраться на первых этапах и ответит на самые популярные запросы уже опытных владельцев. И главное, даст понять, что в любой ситуации город готов оказать помощь и поддержку на вашем пути к тому, чтобы стать по-настоящему ответственным владельцем, — рассказал председатель Комитета ветеринарии Алексей Сауткин.

Уточняется, что нынешний проект является первым этапом суперсервиса «Мой питомец», который к лету 2023 года появится на mos.ru.

По словам председателя Комитета государственных услуг города Москвы Елены Шинкарук, вся актуальная информация о животных будет доступна любому пользователю портала, передали на официальном сайте мэра столицы.

Недавно были названы игры, которые могут навредить здоровью щенка. Щенки с помощью игр познают мир, но слишком большие нагрузки и игры со взрослыми собаками могут навредить их физическому и психическому здоровью. Об этом сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Ветеринары портал mos.ru Животные
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

В мелочах проявляется многое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наряжая елку, ожидаем чуда

Ольга Косец
Ольга Косец

Каждый дом хранит легенды

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В Киеве ждут русские танки. Дождутся. Скоро

Наталья Киселева
Наталья Киселева

Практикум вместо репетитора

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Найти и описать актуальную тему

Владислав Овчинский
Владислав Овчинский

Наращиваем темп производства

Все мнения
О проекте