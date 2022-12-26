Как стать суперхозяином: Комитет ветеринарии запустил новый спецпроект на mos.ru

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Спецпроект «Как стать суперхозяином» появился на mos.ru. В нем собраны все советы и профессиональные инструкции для владельцев домашних животных.

Кроме того, ресурс объединяет услуги и сервисы, в которых часто нуждаются питомцы.

— Этот проект поможет разобраться на первых этапах и ответит на самые популярные запросы уже опытных владельцев. И главное, даст понять, что в любой ситуации город готов оказать помощь и поддержку на вашем пути к тому, чтобы стать по-настоящему ответственным владельцем, — рассказал председатель Комитета ветеринарии Алексей Сауткин.

Уточняется, что нынешний проект является первым этапом суперсервиса «Мой питомец», который к лету 2023 года появится на mos.ru.

По словам председателя Комитета государственных услуг города Москвы Елены Шинкарук, вся актуальная информация о животных будет доступна любому пользователю портала, передали на официальном сайте мэра столицы.

Недавно были названы игры, которые могут навредить здоровью щенка. Щенки с помощью игр познают мир, но слишком большие нагрузки и игры со взрослыми собаками могут навредить их физическому и психическому здоровью. Об этом сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.