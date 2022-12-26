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Более 10 тысяч новых рабочих мест появится в СВАО благодаря реновации

Полина Долганова

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Более 10 тысяч новых рабочих мест появится в СВАО благодаря реновации
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Каждое предприятие, которое открывается на первых этажах новых домов по реновации, предоставляет рабочие места для москвичей. Так, в СВАО города их появится свыше 10 тысяч. Об этом рассказал глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, новые места приложения труда в жилых районах сократят маятниковую миграцию и нагрузку на транспортную систему столицы.

Левкин рассказал, что в СВАО Москвы в новых домах по реновации на первых этажах к настоящему моменту открылось около 30 коммерческих предприятий. Более 50 нежилых помещений в новостройках еще свободны — в будущем там могут появиться новые магазины и кафе.

Глава департамента отметил, что с начала уходящего года по реновации под заселение было передано 58 домов, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

До этого заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что в новые квартиры по программе реновации в городе переехали свыше 85 тысяч человек.

Строительство Работа Дома Сергей Левкин Северо-Восточный административный округ (СВАО)
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