«Моя работа» помогла получить статус самозанятого почти 17 тысячам москвичей в этом году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

С начала текущего года при поддержке столичной службы занятости населения статус самозанятого зарегистрировали почти 17 тысяч горожан, что на 50 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщила первый заместитель руководителя городского департамента труда и социальной защиты населения Александра Александрова.

— Рынок альтернативных форм занятости продолжает наращивать обороты. С активным развитием гиг-экономики в России все больше людей выбирают работу на себя: регистрируют самозанятость и открывают собственное дело. Сделать уверенные шаги в предпринимательстве помогает центр занятости населения «Моя работа», — отметила она.

По словам главы ведомства, специалисты всесторонне помогают всем желающим воплотить свою бизнес-идею. Они оказывают консультации по возможным формам ведения бизнеса, бухгалтерским тонкостям, особенностям работы и помогают зарегистрировать самозанятость, ИП или ООО.

Кроме того, в центре москвичи имеют возможность пройти профориентационное тестирование, которое позволяет выявить предпринимательские склонности. Также горожанам предлагают развить нужные бизнес-навыки на мастер-классах и тренингах и найти потенциальных заказчиков на открытых отборах, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что во флагманском центре занятости населения «Моя работа» 28 декабря состоится открытый отбор сотрудников для работы на промышленных предприятиях города.