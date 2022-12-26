Зимняя перепись зверей и птиц началась на природных территориях столицы

Фото: shutterstock

Масштабный эколого-просветительский проект «Зимняя перепись животных» начался в Москве. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщили в пресс-службе ГПБУ «Мосприрода».

По следам зверей и птиц специалисты будут устанавливать видовое разнообразие на природных территориях столицы. Учет будет вестись в течение всей зимы.

Кроме того, для всех москвичей запустят акцию по учету зимующих птиц на кормушках, в ходе которой горожане научатся вести наблюдение за пернатыми.

— Каждый может внести свой вклад в учет зимующих на подведомственных природных территориях птиц регулярным подсчетом их на кормушках, — говорится в сообщении.

Недавно москвичам рассказали, что посещать Московский зоопарк не обязательно только летом. В зоосаде обитает множество животных и птиц, которые были привезены из Сибири, Дальнего Востока и Заполярья, благодаря чему в зимний период они чувствуют себя в своей стихии.

Так, гости зоопарка могут познакомиться с белой медведицей Томпой, спасенной в Якутии. Ареал этих хищников простирается за полярным кругом. Густая шерсть прекрасно защищает их от холода, а также от намокания в ледяной воде.