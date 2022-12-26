Собянин открыл после реконструкции современный железнодорожный вокзал Переделкино

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 26 декабря, открыл после реконструкции вокзал Переделкино Киевского направления Московской железной дороги (МЖД).

Также глава города сообщил об открытии второй пассажирской платформы и второй очереди пассажирского вестибюля железнодорожной станции Минская.

— Мы сегодня подводим итоги по обустройству Московского транспортного узла, и, как всегда, традиция у нас — подписываем график на следующий год. 2022 год был рекордным по объему инвестиций. Мы строили новые городские вокзалы, прокладывали новые железнодорожные пути, реконструировали существующие, — заявил мэр.

Он также поблагодарил президента России Владимира Путина за то, что он держит под контролем столичные проекты. Кроме того, Собянин выразил благодарность российскому правительству и РЖД, которые выступают главными инвесторами и ключевыми строителями города.

В церемонии открытия вокзала также принимал участие генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого Собянин рассказал о модернизации транспортной системы в 2023 году. По его словам, в Москве завершится строительство МЦД-3 и МЦД-4. Протяженность коридоров составит 171 километр. Всего на новых диаметрах будет 80 станций, 32 из которых станут пересадочными узлами.