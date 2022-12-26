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Четырех украинских диверсантов ликвидировали на границе Брянской области

Анастасия Колоскова
Происшествия
Четырех украинских диверсантов ликвидировали на границе Брянской области
Фото: depositphotos

На российско-украинской границе в Брянской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

— В результате боестолкновения 25 декабря 2022 года уничтожены четыре диверсанта, предпринявшие попытку проникновения на территорию Брянской области с Украины, — отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, у диверсантов при себе имелось оружие иностранного производства, в том числе германские пистолеты-пулеметы SIG Sauer и патроны к ним. Помимо этого, у украинцев было оборудование для навигации и связи, а также четыре взрывных устройства общей мощностью около 40 килограммов в тротиловом эквиваленте, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что сотрудники ФСБ провели рейды и задержали пособников СБУ в трех регионах России. Так, в Пермском крае разоблачили трех агентов, являвшихся гражданами РФ, в их задачи входила подготовка диверсий и террористических атак на территории страны. А в Еврейской автономной области силовики задержали Валерия Качина, которого подозревают в измене родине: мужчина шпионил в интересах СБУ.

Украина Граница Брянск
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