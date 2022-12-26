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Приметы и советы

Эксперт Никитюк заявил о пандемии ожирения среди населения России

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт Никитюк заявил о пандемии ожирения среди населения России
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Директор Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи академик РАН Дмитрий Никитюк рассказал, что проблема ожирения в настоящее время приобретает глобальные масштабы.

— Ситуация в России, как и во многих других странах, имеет тенденцию к ухудшению. Цифры указывают на существование фактически пандемии. По данным Росстата и обследований, проведенных нашим центром, у 62 процентов взрослого населения наблюдается избыточность массы тела, — сообщил он aif.ru.

Проблемы наблюдаются и у детей: 17 процентов имеют избыточность массы тела, 10 процентов — ожирение. Эксперт добавил, что, согласно пессимистическому прогнозу, к 2035 году масса тела среднестатистического человека будет составлять почти 90 килограммов при росте 182 сантиметра.

До этого психолог Александра Миллер рассказала, что, если у пациента все показатели гормонов и другие анализы в норме, но все же присутствуют лишние килограммы, которые невозможно убрать, то можно говорить о психосоматике, передает ФАН.

Диетолог Елена Соломатина рассказала «Вечерней Москве», что жировой гепатоз — заболевание печени, которое может возникнуть на фоне неправильного питания. Оно способно нарушить многие функции в организме — вплоть до неправильного восприятия лекарств.

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