Астролог предсказала кардинальные перемены для Весов в 2023 году

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В следующем году Весам будет дан шанс обрести настоящий успех после удара в спину со стороны судьбы. Астролог Тамара Глоба рассказала о будущем представителей этого знака зодиака в 2023 году.

Примерно с середины октября до начала ноября Весов ожидают кардинальные перемены.

— Изменится трудовая деятельность. Она станет более строгой и более жесткой, изменится коллектив. Многие люди уйдут, появятся новые партнеры, новые персонажи. Придет период, который в их жизни не происходил еще никогда, — рассказала астролог.

При этом Весам лучше совмещать духовные и материальные дела, именно это и приведет их к успеху, посоветовала Глоба в интервью для YouTube-канала Надежды Стрелец.

До этого астрологи назвали три знака зодиака, которые могут разбогатеть в конце декабря 2022 года. Канун Нового года — это время для настоящих чудес.

Некоторых людей ждет отличная возможность улучшить свое финансовое положение. Биоэнерготерапевт Мирелла Гасанова назвала представителей зодиакальных созвездий, у которых есть шанс разбогатеть в канун новогодних торжеств.