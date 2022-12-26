В Индии умер депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов

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Председатель комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии законодательного собрания Владимирской области, предприниматель Павел Антов скончался в возрасте 65 лет в Индии. Об этом сообщили в пресс-службе заксобрания региона в понедельник, 26 декабря.

— Его ценили и за профессионализм, и за личные качества. Деликатный, интеллигентный, уважительно относящийся ко всем, человек широкого кругозора и эрудиции, он располагал к себе каждого, — сказал спикер заксобрания Владимир Киселев.

Смерть Антова стала невосполнимой утратой для заксобрания и всего региона, добавил он. Антонов являлся основателем группы компаний «Владимирский стандарт».

Также он осуществлял общественную деятельность, был членом международных организаций и обществ дружбы. В заксобрании Владимирской области VII созыва он занимал должность председателя комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии, а также был включен в состав комитета по вопросам образования, науки, культуры, туризма, спорта, делам семьи, молодежи и средствам массовой информации, говорится на сайте областного заксобрания.