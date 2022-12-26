Кинолог Голубев рассказал, как подготовить собаку к зимней поездке

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как подготовить собаку к зимней поездке.

Перед отправлением нужно убедиться, что собаке сделали необходимые прививки и она обработана от паразитов. Стоит уточнить правила перевозки животных, ведь они отличаются в разных странах.

На случай непредвиденных обстоятельств важно взять в дорогу аптечку. В ней должны быть перевязочные материалы, обеззараживающие средства, противовоспалительная мазь и абсорбенты.

В дорогу также лучше взять с собой сухой корм, так как влажный может быстро испортиться из-за неправильного хранения. При путешествии на автомобиле стоит помнить, что оставлять собаку одну на морозе в салоне с выключенным двигателем категорически запрещено.

Автомобиль быстро охлаждается, а животное может сильно замерзнуть. Не стоит забывать и о теплой одежде: ветрозащитный комбинезон и обувь помогут предотвратить переохлаждение, заболевание суставов и пневмонию, передает «Радио 1».

Также сообщалось, что в России с 1 по 14 декабря спрос на услуги зоонянь вырос на 64 процента по сравнению с показателями аналогичного периода 2021 год, передает РИАМО.

До этого Голубев рассказал, как укрепить иммунитет собаки зимой. Чтобы зимой питомец меньше болел, нужно соблюдать несколько правил повышения иммунитета у домашнего животного.