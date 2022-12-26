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Два человека погибли в ДТП на МКАД на северо-востоке Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на МКАД на северо-востоке Москвы
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Москва, МКАД, 82-й километр Карта всех событий

Два человека погибли в ДТП на МКАД на северо-востоке столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы в понедельник, 26 декабря.

По данным ведомства, авария произошла на внутренней стороне 82-го километра МКАД в районе 15:13. Водитель легкового автомобиля Hyundai врезался в остановившийся на обочине грузовик КамАЗ, после чего иномарка перевернулась.

Видео: Пресс-служба Дептранса Москвы

В результате происшествия водитель и пассажир легковой машины погибли. На месте инцидента работают оперативные службы города, обстоятельства случившегося устанавливаются. Движение на участке дороги затруднено и временно осуществляется по пяти полосам из шести.

Еще одно ДТП произошло в Санкт-Петербурге. Водитель арендованной машины насмерть сбил пешехода и продолжил движение с телом погибшего на крыше.

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