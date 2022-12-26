Два человека погибли в ДТП на МКАД на северо-востоке Москвы
Два человека погибли в ДТП на МКАД на северо-востоке столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы в понедельник, 26 декабря.
По данным ведомства, авария произошла на внутренней стороне 82-го километра МКАД в районе 15:13. Водитель легкового автомобиля Hyundai врезался в остановившийся на обочине грузовик КамАЗ, после чего иномарка перевернулась.
В результате происшествия водитель и пассажир легковой машины погибли. На месте инцидента работают оперативные службы города, обстоятельства случившегося устанавливаются. Движение на участке дороги затруднено и временно осуществляется по пяти полосам из шести.
Еще одно ДТП произошло в Санкт-Петербурге. Водитель арендованной машины насмерть сбил пешехода и продолжил движение с телом погибшего на крыше.