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Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли порядка 150 тысяч человек убитыми и пропавшими без вести, в результате чего в стране начался призыв подростков. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в понедельник, 26 декабря.

— Украинцы… понесли ужасающие потери… 35 тысяч пропали без вести, более 100 тысяч погибли. Начинаешь складывать эти цифры, и получается 150 тысяч военных, — сказал военный.

При этом в настоящее время ВСУ пытаются мобилизовать подростков от 13 до 15 лет, а также недееспособных людей, добавил он. Данный шаг армии Украины полковник охарактеризовал как то, что они «буквально выскребают остатки».

Он добавил, что в то же время российские военнослужащие показывают высокий уровень подготовки и военного мастерства. Макгрегор признался, что его удивил подход Вооруженных Сил России при проведении боевых операций, передает РИА Новости.

Военный эксперт Андрей Кошкин рассказал «Вечерней Москве», что на стороне ВСУ воюют тысячи наемников из более чем десяти стран мира. Часто они являются гражданами государств — членов НАТО, между тем военный блок всячески отрицает свое присутствие на территории Украины.