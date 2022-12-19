«Делают все, что захотят»: какую роль наемники из стран НАТО играют в конфликте на Украине

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На стороне ВСУ воюют тысячи наемников из более чем десяти стран мира. Часто они являются гражданами государств — членов НАТО. Между тем военный блок всячески отрицает свое присутствие на территории Украины. О роли натовских наемников в украинском конфликте «Вечерней Москве» рассказал военный эксперт Андрей Кошкин.

По его словам, Вашингтон скрывает присутствие сил НАТО на Украине. Фактически Штаты и другие члены альянса отправляют своих военных в зону боевых действий под прикрытием, называя их добровольцами.

— Разумеется, никто не будет в открытую признавать, что НАТО вмешивается в украинский конфликт, — говорит Кошкин. — Но это вовсе не означает, что этого не происходит. США и НАТО отправляют своих наемников на Украину, но называют их добровольцами. А добровольцам, как говорится, закон не писан, то есть они могут бесчинствовать и делать все, что захотят.

В очередной раз о присутствии тысячной армии наемников на Украине стало известно из публикации французского издания Boulevard Voltaire. По его данным, подобная «нескончаемая военная помощь» Украине от Запада приближает конфликт к опасной черте. А в Минобороны РФ еще летом сообщили, что основной поток иностранных наемников идет на Украину из Польши, Канады и США.

— Российские войска неоднократно сталкивались с организованными подразделениями Польши, — отмечает собеседник «ВМ». — При этом, когда в Москве указывают Западу на участие внешних сил в конфликте, в Вашингтоне все эти доказательства тут же отрицают. Хотя на сегодняшний день там задействовано свыше тысячи иностранцев из более чем десяти стран мира. Вот и получается, что США опровергают любые сообщения о наемниках, но продолжают их отправлять туда вместе с оружием.

По мнению Кошкина, у иностранных военных одна цель: добиться победы Украины в войне против РФ.

— Причем Вашингтону эта победа нужна, наверное, больше, чем Украине. Справиться с российскими военными Киеву самостоятельно не удастся, а присутствие наемной силы позволит исключить вероятность провального исхода для Украины. Да и для Киева наемники являются последней надеждой не потерять полностью все свои земли, — продолжил спикер.

Собеседник «ВМ» добавил, что у польских наемников есть на территории Украины свои интересы.

— Они так активничают и больше остальных отправляют своих добровольцев. Это делается для того, чтобы в перспективе решить проблему своих территорий. Правящая партия страны вполне серьезно намерена провести референдум в западных регионах Украины, чтобы они перешли под контроль Варшавы.

По данным Минобороны, среди европейских стран безусловным лидером по числу как прибывших, так и погибших наемников является Польша. С начала спецоперации на Украину прибыл 1831 человек, из которых 378 были уничтожены, а 272 убыли на родину. Следом за Польшей идет Румыния — 504 наемника. Третье место по числу прибывших военных заняла Великобритания. Среди североамериканских наемников больше всего насчитывается граждан Канады — 601 человек и США — 530.