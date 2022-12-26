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Первый канал ответил отцу Трусовой на претензии по выбору комментаторов

Лейла Алиева
Спорт
Первый канал ответил отцу Трусовой на претензии по выбору комментаторов
Фото: vk/olympic_russia

Отец российской фигуристки-одиночницы Александры Трусовой Вячеслав потребовал от Первого канала предоставить ему возможность выбора комментаторов и ведущих передач с участием его дочери. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщили в пресс-службе телеканала.

— Первый всегда освещал карьеру Александры Трусовой корректно и с уважением к ее труду и достижениям в спортивных трансляциях, новостных выпусках и специальных материалах, посвященных только Александре. В этом сезоне ее отец Вячеслав Трусов действительно выдвинул ряд требований, в числе прочих — по назначению комментаторов и ведущих любых передач с участием Александры, а также по поводу критики в ее адрес, — говорится в сообщении.

Несмотря на это, в пресс-службе заявили, что телеканал предпочитает сохранить за собой право выбора спортивных комментаторов и экспертов, которые могут свободно выражать свое мнение в эфире, передает РБК.

23 декабря Трусова снялась с первенства страны по фигурному катанию, которое проходило в Красноярске. В ФФККР уточнили, что спортсменка отказалась от участия в чемпионате России по состоянию здоровья.

Тренер спортсменки Светлана Соколовская сообщила, что Трусова находилась под наблюдением медиков по причине высокой температуры. Она также поблагодарила болельщиков за поддержку и переживания.

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