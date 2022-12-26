Юрист Крохин разъяснил, что делать, если не хватает денег на оплату ЖКУ

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В случае если дохода человека не хватает для оплаты коммунальных услуг, он имеет право оформить субсидию. Такая мера поддержки позволит полностью или частично компенсировать расходы на ЖКХ. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал юрист, председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.

По его словам, компенсация расходов на ЖКХ положена в том случае, если оплата коммунальных услуг отнимает определенный процент от зарплаты человека.

— В зависимости от региона разнится процент расходов на ЖКХ из бюджета гражданина. Общефедеральный минимальный размер, при котором можно оформить субсидию, — 22 процента, в некоторых регионах — 16, а в Москве, например, 10 процентов, — объяснил эксперт.

Во многих регионах оформить субсидию можно лично через управляющую компанию или МФЦ, а также онлайн через «Госуслуги», заметил юрист. Человек получит целевую субсидию, которую можно будет тратить только на оплату ЖКУ, ее нельзя получить наличными или потратить на иные цели, подчеркнул собеседник «ВМ».

Как отметил Крохин, человек имеет право получить субсидию только в рамках определенной площади квартиры. Если площадь больше, то затраты компенсируют лишь частично.

— Вся поддержка от государства рассчитывается исходя из социальной нормы. Если это одиноко живущий человек, то в большинстве регионов предполагается 33 квадратных метра, если семья из двух человек — 42 метра, в семье из трех человек будут компенсировать исходя из 18 метров на человека. Если у человека 200 квадратных метров, он вряд ли получит субсидию на всю площадь — только в пределах социальной нормы, — объяснил эксперт.

Оказание коммунальных услуг могут приостановить, если человек не платит за них свыше двух месяцев, заметил Крохин. При этом за месяц до отключения ресурсов человека должны письменно уведомить о сложившейся ситуации, а также его должны предупредить за три дня до этого, заключил юрист.